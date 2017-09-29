На Харківщині неповнолітня дівчина випала з балкону багатоповерхівки

Працівники поліції встановлюють обставини падіння дівчини-підлітка з балкону.

Подія у Куп’янську.

О 14:30 бригадою швидкої медичної допомоги до Куп'янської ЦРЛ госпіталізована 16-річна мешканка міста Куп'янськ. У неї констатований перелом хребта.

Стан здоров’я середньої тяжкості.

Попередньо встановлено, що дівчина, перебуваючи в гостях у своєї подруги, випала з власної необережності з балкону квартири, розташованої на 4-му поверсі.



Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

