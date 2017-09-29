На Львівщині під час ДТП постраждали жінка та крихітний хлопчик
На Львівщині під час ДТП постраждали жінка та крихітний хлопчик
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:10 поблизу села Гаї у Бродівському районі.
Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Камаз» під керуванням 25-річного жителя Рівненської області з автомобілем «Форд Оріон», яким керував 47-річний мешканець Бродівського району.
Внаслідок автопригоди із тілесними ушкодженнями госпіталізовано пасажирів «Форда», 44-річну жінку та півторарічного хлопчика.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області