На Харківщині перекинувся автомобіль та загиув його водій

Разом з 75-річним водієм у транспортному засобі знаходилась його дружина. 76-річну жінку доставлено до районної лікарні.

Стан її здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

Повідомлення про аварію, яка сталась вчора поблизу селища Донець, надійшло до Балаклійського відділу поліції близько 14:30.



За попередньою інформацією, 75-річний водій автомобіля «Славута», здаючи заднім ходом на криниці «Гримуча», не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії водій автомобіля загинув на місці.



На даний час встановлюються всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

