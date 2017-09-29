На Рівненщині поліція затримала торгівця вогнепальною зброєю
На Рівненщині поліція затримала торгівця вогнепальною зброєю
Поліцейські затримали 39-річного жителя одного з сіл Рівненської області, який збув автомат Калашникова та набої до нього за 16 тисяч гривень.
Слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів.
У гаражному приміщенні 39-річного жителя села поліцейські Сарненського відділу поліції викрили та задокументували факт збуту автомата "АКС-74(У)" та 54 набоїв до нього.
За отриманою оперативною інформацією зловмисник і раніше займався незаконними операціями зі зброєю.
Зараз походження автомата Калашникова встановлюють правоохоронці, все вилучене направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області