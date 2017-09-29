На Рівненщині поліція затримала торгівця вогнепальною зброєю

На Рівненщині поліція затримала торгівця вогнепальною зброєю

18:30 29.09.2017
На Рівненщині поліція затримала торгівця вогнепальною зброєю

Поліцейські затримали 39-річного жителя одного з сіл Рівненської області, який збув автомат Калашникова та набої до нього за 16 тисяч гривень.

Слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів. 

У гаражному приміщенні 39-річного жителя села поліцейські Сарненського відділу поліції викрили та задокументували факт збуту автомата "АКС-74(У)" та 54 набоїв до нього.

За отриманою оперативною інформацією зловмисник і раніше займався незаконними операціями зі зброєю.

Зараз походження автомата Калашникова встановлюють правоохоронці, все вилучене направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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