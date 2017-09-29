У Києві вислухав вирок суду чоловік, який тяжко травмував знайомого

У Києві вислухав вирок суду чоловік, який тяжко травмував знайомого

12:40 29.09.2017
У Києві вислухав вирок суду чоловік, який тяжко травмував знайомого

Чоловік, який тяжко поранив свого знайомого у Києві, отримав п’ять років ув’язнення з іспитовим строком.

Під час суперечки він двічі вдарив товариша ножем у живіт. Поліцейські затримали зловмисника вдома.

Трагедія сталася на початку квітня 2017 року у Оболонському районі столиці. Між товаришами, які розпивали спиртні напої, розпочалася сварка на побутовому ґрунті. Під час бійки зловмисник вхопив зі столу кухонний ніж і двічі вдарив ним опонента у живіт.

Після цього потерпілий намагався піти додому, але впав на сходовому майданчику, де його знайшли місцеві мешканці і викликали поліцію та «швидку».

Оперативники затримали підозрюваного двома. Чоловік пояснив, що товариш перший його вдарив і намагався задушити, тож він просто захищався.

На судовому засіданні уродженець Львівської області повністю визнав свою провину та розкаявся. Окрім цього, затриманий відшкодував потерпілому матеріальні збитки.

Відділ комунікації поліції Києва
Ліщук Оксана

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