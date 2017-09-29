У Кривому Розі ліквідовано потужну банду торговців метамфетаміном

Криворізькою місцевою прокуратурою №1 викрито злочинну групу у складі організатора (26-річного уродженця Донецької області), його співмешканки та ще трьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин з корисливих мотивів.

Встановлено, що у січні 2017 року зловмисники, вступивши у попередню змову, придбали психотропну речовину (метамфетамін), розфасували її на великі та малі дози, після чого помістили в загальнодоступних громадських місцях на території міста Кривого Рогу з метою подальшого збуту.

Грошові кошти вони отримували через мережу банкоматів з банківських картрахунків. Під час санкціонованих обшуків у квартирі організатора та двох співучасників злочину правоохоронними органами виявлено та вилучено 58 фрагментів полімерних трубочок, всередині яких було близько 4 г метамфетаміну, понад 10 г ще нерозфасованого метамфетаміну, близько 3 тисяч пігулок лікарського засобу «Ефіна», кожна з яких у своєму складі містила 60 мг прекурсору «Псевдоефедрину».

Також виявлено гладкоствольну двоствольну мисливську рушницю, виготовлену саморобним способом, обріз гладкоствольної мисливської рушниці та 10 патронів 16 калібру.

Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Їх організатор також підозрюється у вчиненні ряду злочинів, а саме: розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках; незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах; зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1,2 ст.306, ч.2,3 ст.311 та ч.1 ст.263 КК України).

Дії його 27-річної співмешканки кваліфікуються за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.311 КК України.

Крім того, прокуратурою встановлено, що один зі співучасників злочину збував метамфетамін підлітку. Окрім незаконного придбання та збуту психотропних речовин, він підозрюється у схилення неповнолітнього до їх вживання (ч.2 ст.315 КК України).

Наразі двом учасникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інші троє перебувають під домашнім арештом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровській області