У Маріуполі працівника ДСНС засуджено за звіряче вбивство молотком

Трагічна подія сталася 8 травня поточного року в Центральному районі міста Маріуполя.

У під’їзді одного з багатоповерхових будинків 42-річний фельдшер одного з відділень пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки наніс чисельні удари молотком по голові та тілу потерпілому, від яких останній помер на місці.

Як встановили слідчі, загиблим виявився 49-річний чоловік, який не мав постійного місця проживання.

Під вагою зібраних в ході досудового розслідування доказів обвинувачений повністю визнав свою провину в умисному вбивстві та розкаявся.

За принципової позиції Маріупольської місцевої прокуратури № 1 обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), та призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області