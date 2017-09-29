СБУ попередила чергову провокаційну акцію російських спецслужб

Співробітники Служби безпеки України у взаємодії з Нацполіцією попередили у Києві спробу проведення антиукраїнської акції, організованої та профінансованої кремлівськими замовниками.

Оперативники СБ України встановили, що спецслужби РФ планували провести у Брюсселі акцію з дискредитації України перед європейською спільнотою. Провокатори планували звинуватити українську владу нібито в утисках журналістів та «вільної преси».

Для цього до Брюсселю виїхало кілька громадян України як «оратори» круглого столу на тему: «Порушення прав людини, обмеження свободи преси та політичні репресії в Україні». Для посилення «ефекту» від їхнього виступу та надання додаткової «правдивості», організатори планували пряме включення з Києва, під час якого проплачені «блогери» та «журналісти» мали підтвердити інформацію про утиски і переслідування.

Співробітники спецслужби задокументували, що «блогерів» і «журналістів» організатори фейкових акцій за сталою традицією найняли на «чорному ринку праці» за 100 гривень кожного. Для унеможливлення їх ідентифікації європейськими партнерами, куратори зобов’язали одягти «масовку» чорні окуляри у зв’язку із нібито переслідуваннями в Україні та побоюваннями за власне життя.

Єдиною широко відомою суспільству особою на цьому фейковому заході була народний депутат України V,VI,VII скликань Олена Бондаренко, котра відмовилась від дачі пояснень правоохоронцям. Проте за неї залюбки це зробила найнята для «шоу» публіка.

Службі безпеки України відомо про часткову зміну тактики антиукраїнської діяльності російської сторони та виділення в окремий вектор дискредитації України в очах світової спільноти з позицій європейських «інформаційних площадок» та з використанням, як і раніше, неправдивих і надуманих даних.

В рамках наявних кримінальних проваджень планується проведення допитів організаторів фейкового з’їзду «блогерів» для документування протиправної діяльності спецслужб РФ.

За матеріалами прес-центру СБУ