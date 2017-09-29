На Вінниччині рятуальники деблокували з-під розбитої машини тіло жінки

На Вінниччині рятуальники деблокували з-під розбитої машини тіло жінки

20:00 29.09.2017
На Вінниччині рятуальники деблокували з-під розбитої машини тіло жінки

О 18:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Чернівці-Борівка сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, водій автомобіля «Фольксваген «Т5»» не впорався  з керуванням та з’їхав з дороги, у результаті чого загинула дружина водія.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою шанцевого інструменту дістали загиблу з-під автомобіля.

Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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