На Вінниччині рятуальники деблокували з-під розбитої машини тіло жінки

О 18:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Чернівці-Борівка сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, водій автомобіля «Фольксваген «Т5»» не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, у результаті чого загинула дружина водія.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою шанцевого інструменту дістали загиблу з-під автомобіля.

Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області