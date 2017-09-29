У Кривому Розі під час пожежі загинула дитина та постраждали двоє дорослих

Напередодні о 22:55 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Олександра Станкова міста Кривий Ріг.

За вказаною адресою було направлено два відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста на трьох пожежно-рятувальних автомобілях.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що пожежа виникла у трикімнатній квартирі на 3-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та у складі ланки газодимозахисної служби приступили до її гасіння.

Під час ліквідації пожежі, рятувальниками було виявлено тіло 9-річної дівчинки та направлено на судово-медичну експертизу.

Ще до прибуття рятувальників, двоє мешканців квартири — жінки 1947 та 1987 років народження відповідно, рятуючись від пожежі вистрибнули з балкону власної квартири. Від госпіталізації обидві постраждалі відмовилися.

Локалізувати полум’я вогнеборцям вдалося лише в 00:34, а повністю ліквідувати пожежу — о 03:50.

Вогонь знищив домашнє майно в кухні кімнаті та коридорі. Площа пожежі склала 60 м2.

Причину та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області