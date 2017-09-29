На Закарпатті спритник намагався на собі пронести наркотики через кордон

Прокуратурою Закарпатської області, спільно з слідчим відділом Служби безпеки україни в Закарпатській області викрито та затримано 24-річного громадянина України при спробі перетнути україно-угорський кордок у пункті прокуску «Вилок» Закарпатської митниці ДФС, примотавши на тіло пакунки з понад 600 г наркотиків.

Затриманий розмістив 5 пакетів із канабісом (марихуаною) загальною масою брутто близько понад 600 г на різих ділянках власного тіла, прикріпивши їх за допомогою клейкої стрічки типу «скотч». У відповідності до проведених експрес-аналізу вмісту виявленої у даних пакетах речовини, встановлено наявність марихуани (канабісу), який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Прокуратурою області чоловіку вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч.2 ст. 305 КК України. Йдеться про замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, канабіс (марихуаною) загальною масою брутто близько 608,91 г, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

До суду направлено клопотання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області