На Черкащині двох поліцейських судитимуть за кришування наркобізнесу

Прокуратурою Черкаської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 2 колишніх працівників одного з територіальних відділень поліції області, які обвинувачуються в систематичному одержанні неправомірної вигоди за непритягнення осіб до відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Так, на початку вересня поточного року прокуратурою області закінчено досудове розслідування в кримінальних провадженнях за обвинуваченням жителів Маньківського та Жашківського районів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України (незаконний збут психотропних речовин та незаконне зберігання і вирощування наркотичних засобів).

Водночас, у ході розслідування встановлено, що за непритягнення вказаних осіб до встановленої законом відповідальності 2 колишніх правоохоронців систематично одержували від останніх грошові кошти в якості неправомірної вигоди, загалом останні отримали понад 60 тис. грн. У ході досудового розслідування підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області