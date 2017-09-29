У Луцьку двоє чоловіків погрожували зброєю працівникам поліції

Інцидент стався у будинку на вулиці Огієнка в обласному центрі. Співробітники Управління захисту економіки у Волинській області прибули на вказану адресу з ухвалою суду на обшук житла та іншого володіння.

Винаймачі квартири, громадяни віком 30 та 25 років, погрожуючи зброєю не дозволили поліцейським провести обшук у приміщенні квартири та змусили їх покинути житло та під’їзд будинку.

Згодом, після приїзду адвоката, правоохоронці провели санкціонований обшук під час якого, зокрема, вилучили бурштин, станки для його обробки, комп’ютер, мобільні телефони, набої та гроші.

Окрім цього, поліцейські також вилучили карабін та пістолет травматичної дії «ФОРТ-12 РМ», якими лучани погрожували правоохоронцям.

«За цим фактом слідчі волинської поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника) ч. 3 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України. Нині, вирішується питання щодо оголошення їм підозри в інкримінованих злочинах та обрання міри запобіжного заходу», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області