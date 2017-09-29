У Каховці поліція Херсонщини розкрила навмисне вбивство пенсіонерки

У Каховці поліція Херсонщини розкрила навмисне вбивство пенсіонерки

15:00 29.09.2017
У Каховці поліція Херсонщини розкрила навмисне вбивство пенсіонерки

У Каховський відділ поліції надійшла заява від місцевого жителя. Чоловік повідомив, що прийшов навідати 63-річну родичку і виявив у будинку її тіло з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. На тілі жінки були численні синці, садна, забій голови та зламані ребра. Поліцейські опитали рідних та сусідів потерпілої. З’ясувалося, що приблизно тиждень тому вона прихистила у своєму будинку 34-річного чоловіка, який після звільнення з місць позбавлення волі не мав, де жити. Також сусіди повідомили, що пенсіонерка жалілася на чоловіка, що він вкрав дещо з її одягу.

Оперативники затримали підозрюваного у вбивстві в місті Каховка. Чоловік виявився неодноразово судимим за крадіжки. Сам він уродженець міста Чернігів, ніколи не мав постійного місця проживання, жив за рахунок жінок. Останній строк відбував за крадіжку у співмешканки, з якою познайомився через переписку у місцях позбавлення волі. А після звільнення переїхав жити до жінки.

Як повідомив начальник сектору кримінальної поліції Каховського відділу поліції Євген Проценко, наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлюються мотиви злочину, призначено проведення ряду експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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