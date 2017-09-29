На Луганщині під час несення служби трагічно загинули два прикордонники

На Луганщині під час несення служби трагічно загинули два прикордонники

20:30 29.09.2017
На Луганщині під час несення служби трагічно загинули два прикордонники

Близько 17 години, під час несення служби на ділянці відділу «Станично-Луганське» на невідомому вибуховому пристрої підірвались 2 військовослужбовці Держприкордонслужби.

Обоє охоронців кордону зі складу прикордонного наряду загинули на місці.

До місця події викликано карету швидкої допомоги. На місці підриву працює керівництво прикордонного загону.

З метою об’єктивного вивчення всіх обставин цієї трагічної події відомство поінформувало Військову прокуратуру, штаб АТО, Національну поліцію. Також будуть повідомлені представники міжнародних місій, які працюють у зоні проведення антитерористичної операції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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