На Донеччині у відкритому морі зникли безвісти троє рибалок

На Донеччині у відкритому морі зникли безвісти троє рибалок

15:20 29.09.2017
На Донеччині у відкритому морі зникли безвісти троє рибалок

Напередодні, о 15:46, диспетчер Служби порятунку «101» від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Бердянське Волноваського району Донецької області о 7:30 28 вересня у відкрите море на легкомоторному човні вийшли троє рибалок.

Близько 12:00 човен зник за обрієм. Про подію були проінформовані морські рятувальні служби та Державна прикордонна служба, так як с. Бердянське розташоване у безпосередній близькості від лінії розмежування. На даний час місцезнаходження чоловіків не встановлене. Пошукові роботи проводять два катери рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради.

Від Головного управління сили та засоби не залучались.

За матеріалами прес-служби прокуратури

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