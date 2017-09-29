Літній чоловік жахливо загинув під час пожежі у селі на Київщині
Літній чоловік жахливо загинув під час пожежі у селі на Київщині
О 05:56 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку за адресою: с Фастівка, вул. Першотравнева.
На місце подію виїхав черговий караул 4-ї та 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.
По прибуттю рятувальників на місце, розвідкою встановлено, що в палаючому будинку знаходиться власник будинку 1937 року народження без ознак життя.
Пожежу локалізовано о 06:41 та повністю ліквідовано о 08:31.
Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 25 кв. м.., та перекриття на площі 15 кв.м.
Причина пожежі встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області