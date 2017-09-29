У місті Кам'янець-Подільський літній чоловік впав у каналізаційну шахту

О 15:44 на пункт зв'язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Хмельницькій області надійшло повідомлення від громадянина про те, що в місті Кам’янець-Подільський на вул. Індустріальній людина впала у каналізаційний колодязь, звідки не може вибратися самотужки.

На місце події невідкладно прибули рятувальники чергового караулу 5 ДПРЧ, які за допомогою рятувальної мотузки та штурмової драбини здійснили рятування громадянина 68 років.

Потерпілого передали медикам швидкої для надання необхідної медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області