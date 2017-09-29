Поліція Львівщини розшукує водія буса, який збив маленьку дитину

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 вересня близько 14:00 на вулиці Героїв Майдану у селі Доброгостів, Дрогобицького району.

Невідомий водій автомобіля «Рено Трафік» скоїв наїзд на пішохода, 6-річного мешканця Дрогобицького району, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Водій з місця події втік.

Внаслідок автопригоди у хлопчика медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку».

Поліцейські встановлюють особу водія та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди, або володієте інформацією щодо особи водія-втікача, зателефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області