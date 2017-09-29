На Львіщині судитимуть трьох зухвалих автокрадіїв-іноземців

На Львіщині судитимуть трьох зухвалих автокрадіїв-іноземців

22:30 29.09.2017
На Львіщині судитимуть трьох зухвалих автокрадіїв-іноземців

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 завершено досудове розслідування та скеровано до районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох громадян Грузії за фактом вчинення грабежу.

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року вказані особи розбивши вікно у дверцятах автомобіля марки «MАN», який знаходився біля узбіччя дороги в с.Звенигород Пустомитівського району, викрали із салону автомобіля понад 280 тис грн грошових коштів.

Дії іноземців кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах).

Під час досудового розслідування, Пустомитівським районним судом вказаним особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.