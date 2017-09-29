На Львіщині судитимуть трьох зухвалих автокрадіїв-іноземців

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 завершено досудове розслідування та скеровано до районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох громадян Грузії за фактом вчинення грабежу.

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року вказані особи розбивши вікно у дверцятах автомобіля марки «MАN», який знаходився біля узбіччя дороги в с.Звенигород Пустомитівського району, викрали із салону автомобіля понад 280 тис грн грошових коштів.

Дії іноземців кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах).

Під час досудового розслідування, Пустомитівським районним судом вказаним особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області