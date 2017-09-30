У Львові майстр з ремонту зухвало ошукав довірливу замовницю

У Львові майстр з ремонту зухвало ошукав довірливу замовницю

01:00 30.09.2017
У Львові майстр з ремонту зухвало ошукав довірливу замовницю

У Львові зловмисник ошукав жінку, якій ремонтував квартиру.

«Майстер» зняв майже 99 000 гривень з банківської картки клієнтки, яку вона передала йому для розрахунків за придбані будматеріали.

В Личаківський відділ поліції звернулася 58-річна львів’янка. Вона повідомила, що в середині липня передала свою банківську картку майстрові, який виконував у її квартирі ремонтні роботи. Чоловік мав використовувати цю картку для оплати матеріалів. Натомість він зняв усі кошти, що були на рахунку, ремонт не завершив і на телефонні дзвінки тепер не відповідає. Сума заподіяних збитків – майже 98 815 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 41-річний місцевий мешканець.

Наразі з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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