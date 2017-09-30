На Закарпатті повідомлено про підозру судді, якого викрили на хабарі

Судді, якого було викрито у хабарництві, повідомили про підозру за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що 11 вересня оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області спільно з Прокуратурою Закарпатської області за процесуального керівництва з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України затримали посередника - начальника відділу пенсійного фонду під час одержання хабара.

Частину коштів він встиг передати судді, за вирішення питання щодо прийняття судового рішення на користь позивача, а саме про виплату останньому компенсації, служитель Феміди та посадовець пенсійного фонду вимагали 8 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У судді одного з міськрайонних суддів та посередника правоохоронці вилучили по 4 тисячі гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області