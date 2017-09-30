У Києві іноземця затримали за розбійний напад на таксиста

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 23-річний місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Сім’ї Хохлових на нього напали троє невідомих із ножем та відібрали мобільний телефон, вимагали гроші та забрали автомобіль служби таксі.

Після отримання виклику негайно орієнтували всі наряди патрульної поліції та направили на місце скоєння злочину слідчо-оперативну групу районного управління.

Неподалік від залишеної машини заявника поліцейські виявили та затримали чоловіка. Ним виявився 26-річний уродженець іншої держави, при ньому виявили речі потерпілого та розкладний ніж. Зараз його спільників розшукують.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому оголошено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушеннях, за що передбачено до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві