На Луганщині підприємця та проректора судитимуть за розтрату коштів

Першим слідчим відділом прокуратури Луганської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно проректора одного з вищих навчальних закладів регіону та приватного підприємця за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (розтраті та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

У ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець та проректор одного з вищих навчальних закладів Луганської області, маючи на меті привласнення бюджетних коштів, вчинили службове підроблення офіційних документів, внесли завідомо неправдиві відомості щодо об’єму будівельних матеріалів, які фактично не відповідали дійсності та фактично не були поставлені. Внаслідок цього останні незаконно заволоділи бюджетними коштами у розмірі майже 300 тис. грн.

Слідчими прокуратури області проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, за результатами яких зібрана сукупність доказів, котрі беззаперечно доводять провину вказаних службових осіб.

Процесуальне керівництво під час досудового розслідування та в ході судового розгляду здійснюється відділом прокуратури області.

Санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років; санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області