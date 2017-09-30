У Львові легковий автомобіль збив молодого пішохода

У Львові легковий автомобіль збив молодого пішохода

10:00 30.09.2017
У Львові легковий автомобіль збив молодого пішохода

У Львові в автопригоді постраждав пішохід.

Його госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом «забійна напружена гематома правої гомілки, забій правого надпліччя».

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 06:40 на перехресті вулиць Стрийська та Наукова у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено», 34-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного мешканця Чернігівської області.

Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом «забійна напружена гематома правої гомілки, забій правого надпліччя».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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