На Тернопільщині судитимуть банду за торгівлю наркотиками через месенджер

На Тернопільщині судитимуть банду за торгівлю наркотиками через месенджер

00:00 30.09.2017
На Тернопільщині судитимуть банду за торгівлю наркотиками через месенджер

Досудовим розслідуванням встановлено, що 4 особи впродовж 2016-2017 років здійснювали збут психотропних речовин на території м. Тернополя через мережу Інтернет, шляхом прийняття замовлення у месенджерах “Telegram” та інших соцмережах і переказ грошей на банківські картки.

Організатором групи був тернополянин, який безпосередньо керував підготовкою і вчиненням злочинів, а також прихованням його слідів. Він забезпечував функціонування мережевих ресурсів, платіжних інструментів, відкриття поточних карткових рахунків у банківських установах та заходи конспірації наркоторговців.

Інші учасники групи, відповідно розподілених між собою ролей, за допомогою Інтернет сторінки у мобільному додатку "TELEGRAM" під ніком «Вкусные сладости» приймали замовлення на психотропні речовини, надавали клієнтам інформацію про наявність наркотичних засобів, їх вид, ціну, спосіб оплати та місця знаходження тайників (закладок), безконтактно збували наркотичні засоби і психотропні речовини, зберігаючи їх за місцем проживання.

В ході досудового слідства під час обшуків за місцем проживання наркоторговців виявлено та вилучено грошові кошти у сумі близько 40 000 грн, розфасовані пакети із амфетаміном, коноплею, ваги лабораторні та інші предмети.

Розслідування провадження завершено.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області

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