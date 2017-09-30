На Волині під час ДТП трагічно та жахливо загинув 33-річний чоловік

На Волині під час ДТП трагічно та жахливо загинув 33-річний чоловік

11:00 30.09.2017
На Волині під час ДТП трагічно та жахливо загинув 33-річний чоловік

ДТП сталась приблизно опівночі на проспекті Соборності в Луцьку. За кермом автомобіля «Mitsubishi Lancer» перебував 43-річний місцевий житель.

Рухаючись вулицею міста, водій на регульованому переході допустив наїзд на 34-річного лучанина. Потерпілий загинув на місці пригоди.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає , зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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