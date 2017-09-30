На Волині під час ДТП трагічно та жахливо загинув 33-річний чоловік
На Волині під час ДТП трагічно та жахливо загинув 33-річний чоловік
ДТП сталась приблизно опівночі на проспекті Соборності в Луцьку. За кермом автомобіля «Mitsubishi Lancer» перебував 43-річний місцевий житель.
Рухаючись вулицею міста, водій на регульованому переході допустив наїзд на 34-річного лучанина. Потерпілий загинув на місці пригоди.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає , зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області