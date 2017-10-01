У Рвному судитимуть завідувача кафедри місцевого університету

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою завідувача кафедри одного із вищих навчальних закладів м.Рівне, який вчинив кримінальне правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Обвинувальний акт стосовно посадовця навчального закладу скеровано до Рівненського міського суду для розгляду.

Встановлено, що освітянин одержав від двох громадян 2 тис дол США за позитивне вирішення питання щодо подальшої здачі останніми екзамену та вступу до університету.

Злочинну діяльність, пов’язану із вступною кампанією, було викрито та припинено 28.07.2017 працівниками прокуратури Рівненської області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України після передачі завідувачу кафедри грошей.

На даний час особа відсторонена від посади та щодо неї обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

За вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області