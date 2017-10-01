На Рівненщині засуджено кримінальний дует серійних церковних крадіїв

У жовтні – листопаді минулого року на території Дубенського району було здійснено крадіжки з храмів.

Зокрема, в ніч на 29 жовтня 2016 року невідомі особи шляхом зламу навісного замка з вхідних дверей проникли до приміщення храму в с.Молодаво, звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 220 гривень. А вночі 05 листопада 2016 року було вчинено із проникненням крадіжку із храму, що в с. Тараканів, де зловмисники таємно викрали гроші на загальну суму 19 410 гривень.

Правоохоронцям вдалося встановити та затримати злочинців. Ними виявилися двоє жителів Житомирської області. Їм згодом було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності та в подальшому обвинувальні акти відносно них прокуратурою скеровано до суду.

За результатами судового розгляду, який проходив у Дубенському міськрайонному суді Рівненської області, було враховано позицію державного обвинувача та згідно із вироком суду 22.09.2017 обох зловмисників засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області