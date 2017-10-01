Екс-посадовця викрито у пособництві скоєння злочину проти Держави

Держслужбовець, використовуючи своє службове становище, вступив у злочинний зговір з невстановленою слідством особою – передав їй пароль доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Своїми злочинними діями група осіб завдала великих матеріальних збитків Державі, сума яких наразі встановлюється.



Викрили його протиправну діяльність працівники слідчого Управління поліції Київщини спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинності поліції столичної області та прокуратури.

Встановлено, що 31-річний житель міста Броварів працював на посаді головного державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Київщини.

Посадовцю виконавчої служби був наданий доступ до Державних реєстрів з метою здійснення дій у межах свої повноважень. Відповідно до посадових інструкцій, службовець зобов’язаний був дотримуватись чинного законодавства і діяти в межах своїх повноважень. Однак, з метою вчинення несанкціонованих дій з інформацією у Держреєстрі, чоловік вступив у злочинний зговір з іншою особою, розподіливши злочинні ролі.

Так, службовець виступив у ролі пособника – надав третій особі копію особистого ключа (логін і пароль) доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У результаті чого незаконно був знятий накладений арешт відносно потрібного їм об’єкту нерухомості, а саме нежитлових приміщень, що заподіяло значної шкоди.

Наразі працівники поліції Київщини встановлюють коло всіх осіб, причетних до скоєння даного злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 27 (Види співучасників) та за ч.3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи.



Триває досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області