У Гайсині, що на Вінниччині, затримали банду домушників-гастролерів

Працівники Гайсинського відділу поліції затримали злочинну групу, яка обкрадала квартири гайсинчан.

Інформація про підозрілих осіб, що знаходяться у дворі будинків, до поліції надійшла від місцевих жителів. Зловмисників поліцейські затримали в дворі п’ятиповерхового будинку, що знаходиться по сусідству з тим, де кілька хвилин тому був вчинений злочин. Правопорушники намагалися сісти в автомобіль, коли були затримані поліцію.

Як розповів т.в.о. начальника Головного управляння Нацполіції Вінниччини Сергій Сокиран, затриманими виявилися троє одеситів та один житель Іллінецького району. Усі вони мають судимості за вчинення тяжких злочинів і провели за гратами від 6 до 12 років. Пересувались правопорушники на автомобілі «ВАЗ 2106».

У квартири потерпілих підозрювані потрапляли шляхом підбору ключа та забирали гроші і ювелірні вироби. Під час затримання у них вилучені квитанції з уманських ломбардів.

Як з’ясувалося, підозрювані причетні до чотирьох квартирних крадіжок у Гайсині. Наразі поліція перевіряє їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такі злочини передбачено покарання до 6 років ув’язнення.

Зараз затримані знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області