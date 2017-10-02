Під час ДТП на Хмельниччині вантажівка розірвала легковик, є загиблі

Під час ДТП на Хмельниччині вантажівка розірвала легковик, є загиблі

06:10 02.10.2017
Під час ДТП на Хмельниччині вантажівка розірвала легковик, є загиблі

Дорожньо-транспортна пригода сталася минулих вихыдних, близько 00:20 години на трасі «Житомир — Чернівці» поблизу села Антонівці Ярмолинецького району. Від зіткнення з вантажівкою легковик розірвало навпіл.

Встановлено, що 21-річний водій автомобіля «ВАЗ 2109», житель села Вільхівці Чемеровецького району, рухаючись в напрямку смт. Ярмолинці, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою «Мерседес», за кермом якої перебував 30-річний житель села Підлісний Мукарів Дунаєвецького району.

Від зіткнення легковий автомобіль розірвало навпіл. Водій загинув на місці. Він був у салоні автівки один.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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