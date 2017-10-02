Двоє людей жахливо загинули під час ДТП у Харкові

Подія сталася 30 вересня близько 07:40 на автодорозі між містом Зміїв та селом Водяне.

Попередньо встановлено, що 68-річний водій автомобіля «Деу Ланос» почав виконувати маневр повороту ліворуч на ґрунтову дорогу з увімкнутим вказівником повороту. В цей момент автівка «Шкода» під керуванням 48-річного водія, який рухався у попутному напрямку позаду, почав обгін «Део Ланос», що призвело до зіткнення даних транспортних засобів. В подальшому автівка «Шкода» врізалася в дерево та загорілася.



Внаслідок ДТП 48-річний водій «Шкода» та його 17-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще трьох пасажирів іномарки - 32-річну жінку, 22-річного чоловіка та невідому жінку віком близько 40 років, доставлено до Зміївської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

