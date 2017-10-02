На Вінниччині поліція затримала кривавих вбивць літнього чоловіка

Працівники поліції затримали трьох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивстві 80-річного жителя Немирівського району в червні цього року.

Зловмисники увірвались вночі у будинок потерпілого та, з метою заволодіння коштами, закатували чоловіка до смерті. Затриманим загрожує довічне ув'язнення.

19 червня вранці до Немирівського відділу поліції надійшла інформація, що у будинку в селі Байраківка виявлено труп 80-річного господаря з ознаками насильницької смерті. На тілі загиблого були сліди побоїв та удушення, у хаті було усе перевернуто.

Обставини правопорушення вказували, що злочин вчинено з корисливих мотивів – невідомі закатували чоловіка до смерті з метою дізнатися, де знаходяться його заощадження.

Як розповів заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Сергій Чуба, над розкриттям даного злочину працювали працівники обласного управління та місцевої поліції. Провівши ряд оперативно-пошукових заходів, правоохоронцям вдалось натрапити на слід злочинців. 28 вересня оперативники затримали правопорушників за місцем їх проживання - у Жмеринці та Іллінецькому районі.

Ними виявились троє жителів м. Жмеринки та с. Райки Іллінецького району віком 54, 50 та 20 років. Двоє старших чоловіків, раніше судимих за крадіжки, являються рідними братами, молодший – пасинок 54-річного.

Поліцейські з’ясували, що свою жертву зловмисники обрали за декілька днів до вчинення злочину, коли, під приводом прийому металобрухту, обходили домогосподарства села.

В ніч на 19 червня, розбивши скло вхідних дверей, правопорушники проникли у будинок дідуся. Аби дізнатися, де знаходяться гроші, його жорстоко побили, після чого, задушивши, позбавили життя.

Заволодівши заощадженнями потерпілого в сумі лише 600 гривень, злочинці зникли з місця злочину на автомобілі.

Зараз підозрювані затримані в процесуальному порядку.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого п.12, п.6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

За це їм загрожує довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області