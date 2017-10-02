На Львівщині під час зіткнення потягу та вантажівки постраждали люди

У Старосамбірське відділення поліції надійшла інформація про те, що у селі Ясениця на залізничному переїзді сталося зіткнення потягу та вантажівки.

Попередньо працівники поліції встановили, що водій саморобного автомобіля «ГАЗ-66», 42-річний житель району, під час перевезення дров на регульованому залізничному переїзді не зупинився на мигаючий сигнал світлофора із звуковим сигналом.

Внаслідок цього відбулося зіткнення вантажівки та електропоїзду сполученням «Сянки - Львів». Потяг протягнув «ГАЗ-66» по колії приблизно 20 метрів, після чого автомобіль відкинуло убік.

В результаті події водій вантажівки отримав тілесні ушкодження (закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та навколоорбітальна гематома) і був доставлений до лікарні.

Госпіталізовані також двоє пасажирів автомобіля. У 29-річного місцевого мешканця медики діагностували посттравматичну тупу травму живота, розрив селезінки, перелом ребра, струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Він поміщений у реанімаційне відділення лікарні. Інший пасажир, 26-річний житель району, із забоєм хребта, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований у хірургічне відділення.

Зараз встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області