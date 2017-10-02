Юний водій іномарки на смерть розбився під час ДТП на Львівщині

У Турківське відділення поліції 01 жовтня надійшло телефонне повідомлення про ДТП, яка сталась близько 03:15 у селі Верхнє Висоцьке.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Ауді А4», 19-річний житель району, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок цього юнак отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і помер дорогою до лікарні.

Зараз працівники поліції з’ясовують обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області