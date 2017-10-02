У Хмельницькому 37-річна жінка вчинила криваву різанину

У Хмельницькому 37-річна жінка вчинила криваву різанину

08:40 02.10.2017
У Хмельницькому 37-річна жінка вчинила криваву різанину

Зловмисниця після скоєного зачинилась у квартирі, тому, аби розблокувати двері і потрапити до помешкання, правоохоронці звернулись за допомогою до працівників ДСНС. Зрозумівши, що уникнути відповідальності не вдасться, жінка сама відчинила замок і зізналась у скоєному.

Як виявилось, співмешканці зловживали спиртним і часто конфліктували. Під час чергової суперечки 37-річна жінка схопила кухонного ножа і декілька разів вдарила 41-річного співмешканця у груди. Рятуючись, чоловік побіг до сусідів, де йому викликали швидку та повідомили в поліцію.

Зловмисниця наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. По даному факту  слідчими відкрито провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Поліцейські з’ясовують усі обставини даної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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