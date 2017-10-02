У селі на Хмельниччині знайшли нещодавно прикопане тіло вбитого чоловіка

Потерпілого зарізали, а тіло закопали. Спочатку було декілька підозрюваних, але у результаті кропіткої роботи слідчим вдалося буквально похвилинно відтворити події того вечора, коли сталося вбивство, і встановити особу підозрюваного.

Днями до поліції надійшло повідомлення від 57-річного власника будинку, розташованого на дачному масиві «Дружба» в селі Малашівці Хмельницького району. Чоловік повідомив, що у нього на городі з-під товщі землі видніється людська нога.

На місце події невідкладно виїхали правоохоронці. Розкопали ґрунт і виявили тіло чоловіка з колото-різаними ранами в районі грудей і черевної порожнини. Потерпілим виявився 34-річний житель обласного центру.

Спочатку власник будинку запевняв правоохоронців, що не знає, звідки у нього на городі взялося тіло, але у результаті проведеної роботи слідчим вдалося з’ясувати усі обставини, які передували вбивству.

Підозрюваним виявився 49-річний житель обласного центру. Зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Власнику дачі доведеться відповідати за ч. 1 ст. 396 «Приховування злочину» ККУ.

Подібні дії караються арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області