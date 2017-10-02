Четверо людей потрапили до шпиталю через ДТП на Житомирщині

ДТП сталася поблизу с. Глибочиці за участі легковика та вантажівки.

Попередньо встановлено, що близько 18 години на 131 км автодороги Київ – Чоп водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 25-річний киянин, рухаючись у напрямку м. Новограда-Волинського, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «Ман» під керуванням 45-річного жителя столиці.

Унаслідок ДТП водій легковика та троє його пасажирів, 1986-го, 1995-го та 1997-го р.н., отримали тілесні ушкодження, з якими їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Усі обставини та причини, які призвели до дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються у ході розпочатого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області