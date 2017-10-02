Четверо людей потрапили до шпиталю через ДТП на Житомирщині
Четверо людей потрапили до шпиталю через ДТП на Житомирщині
ДТП сталася поблизу с. Глибочиці за участі легковика та вантажівки.
Попередньо встановлено, що близько 18 години на 131 км автодороги Київ – Чоп водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 25-річний киянин, рухаючись у напрямку м. Новограда-Волинського, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «Ман» під керуванням 45-річного жителя столиці.
Унаслідок ДТП водій легковика та троє його пасажирів, 1986-го, 1995-го та 1997-го р.н., отримали тілесні ушкодження, з якими їх було госпіталізовано до медичного закладу.
Усі обставини та причини, які призвели до дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються у ході розпочатого досудового розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області