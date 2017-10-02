На Вінниччини бус вбив водія фури, який прямував до своє машини

На Вінниччини бус вбив водія фури, який прямував до своє машини

20:31 02.10.2017
На Вінниччини бус вбив водія фури, який прямував до своє машини

Аварія сталась близько 19:25 год неподалік села Щітки. Попередньо встановлено, що 68-річний водій автомобіля "Фольксваген Транспортер", рухаючись по Немирівському шосе в напрямку м. Вінниці, здійснив наїзд на чоловіка, який йшов проїжджою частиною дороги.

Від отриманих ушкоджень пішохід загинув на місці пригоди.

Як з’ясувалося, потерпілий, 57-річний водій автомобіля «МАН», направлявся до своєї вантажівки, припаркованої неподалік на узбіччі дороги.

Слідство встановлює причини та обставини автопригоди, що призвело до смерті людини. Призначено проведення ряду експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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