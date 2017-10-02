На Запоріжжі викрито шахраїв, які заробили мільйони на "системі" схуднення

Учасникам злочинної групи вдалося ошукати майже 250 українців, які мають проблеми з надлишковою вагою. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фіктивні системи та обладнання для схуднення, які не відповідали заявленим технічним вимогам.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Запорізької області, під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2 припинили діяльність злочинної групи у складі чотирьох осіб. Усі вони – мешканці Запоріжжя віком від 29 до 30 років.

Для розміщення оголошень шахраї використовували створений на їх замовлення Інтернет-сайт. Міжнародні центри інноваційних технологій нібито розміщувались у Києві та Одесі, і там надавалися послуги щодо корекції фігури. У той же час їхній «офіс» розміщувався у орендованому підвальному приміщенні.

Оперативники встановили, що шахраї представлялися лікарями з великим досвідом роботи. Зловмисники нав’язували клієнтам думку про придбання персонального пристрою для ефективного схуднення. До того ж його вартість була завищена у декілька десятків разів.

На «унікальній» моделі схуднення зловмисники встигли заробити значні суми грошей. Так, в одному з випадків потерпілий перевів на рахунок зловмисників понад 600 тисяч гривень. Загалом сума прибутків злочинної групи сягає близько 5 мільйонів гривень, а жертвами від їх дій стали близько 250 громадян.

У подальшому потерпілих, які вже «попались на гачок», зловмисники змушували протягом тривалого часу перераховувати на свої банківські рахунки значні суми грошей. Ці кошти вимагалися іншими учасниками злочинної групи. Вони під виглядом працівників державних контролюючих органів вимагали у клієнтів гроші за «вирішення проблем», які виникли у потерпілих через використання ними придбаного обладнання.

Членам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Судом вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області