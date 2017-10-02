Оце, так пообідали! На Полтавщині жінка ледь не зарізала співмешканця

Оце, так пообідали! На Полтавщині жінка ледь не зарізала співмешканця

18:30 02.10.2017
Оце, так пообідали! На Полтавщині жінка ледь не зарізала співмешканця

Подія сталася близько 13-ї години в одному із сіл Карлівського району.

Виїздом на місце події було встановлено, що 43-річний чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення у живіт. Потерпілий розпивав спиртні напої зі своєю 61-річною співмешканкою.

Під час вживання алкогольних напоїв між ними виникла сварка. У результаті конфлікту, жінка нанесла потерпілому удар ножем в область живота.

Чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні Карлівської ЦРЛ.

За фактом нанесення умисного тілесного ушкодження розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській областіт

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