У Києві судитимуть чоловіка, який тяжко поранив знайомого

У столиці судитимуть киянина, який ножем тяжко поранив знайомого.

Під час сварки він ножем вдарив 24-річного чоловіка у груди та втік, але менше ніж за годину його затримали правоохоронці. Наразі досудове розслідування закінчене та обвинувальний акт передано до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років в’язниці.

Повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Маршала Тимошенка надається медична допомога чоловіку із ножовим пораненням, надійшло від лікаря «швидкої». У потерпілого медики діагностували проникаюче колото-різане поранення грудної клітини із пошкодженням печінки.



Як розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Олексій Журавель, на місці події поліцейські з’ясували, що постраждалий відпочивав разом із своїми товаришами. Через деякий час до компанії підійшов його знайомий - і між ними розпочалася сварка. У результаті штовханини зловмисник вдарив свого опонента ножем у груди та втік. Зі слів очевидців, обидва чоловіки на момент скоєння злочину перебували на підпитку. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його за місцем проживання.



«Слідчим відділом Оболонського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На даний час обвинувальний акт передано до суду. 37-річному киянину загрожує до восьми років в’язниці», - повідомив Олексій Журавель.



Відділ комунікації поліції Києва

Ліщук Оксана