На Полтавщині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

На Полтавщині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

09:59 02.10.2017
На Полтавщині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

У с. Федорівка Карлівського району в одному з будинків було виявлено труп 28-річного місцевого мешканця із численними тілесними ушкодженнями.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) заходів правоохоронцям вдалося встановити, що напередодні ввечері до господаря оселі прийшли 2 жителів села, 1992 та 1995 років народження.

«Чоловіки спільно вживали алкоголь та наркотики. Між ними виник конфлікт, під час якого потерпілого жорстоко побили, що призвело до переломів ребер, розриву внутрішніх органів. Від отриманих травм він помер на місці», - розповіла заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець.

Наразі односельцям вбитого повідомлено про підозру у скоєнні злочину за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

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