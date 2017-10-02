У Запоріжжі під час нічної пожежі в хостелі загинули 5-ро людей

У Запоріжжі під час нічної пожежі в хостелі загинули 5-ро людей

10:32 02.10.2017
У Запоріжжі під час нічної пожежі в хостелі загинули 5-ро людей

В Олександрівському районі міста Запоріжжя 2 жовтня 2017 року 02 годині 42 хвилин сталась пожежа у будинку 36 по вулиці Жуковського.

Установлено, що за даною адресою в окремій двоповерховій будівлі розташовано "Хостел", на 2 поверсі якого знаходяться житлові приміщення.

Внаслідок пожежі загинуло 5 людей та 4 доставлені до КУ «Запорізька міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», з них одна дитина.

Вжиті заходи щодо встановлення осіб потерпілих та причини пожежі.

Пожежу ліквідовано цього ж ранку о 04:15.

Відомості про вказану подію слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією злочину за ч. 2 ст. 270 КК України.

Вирішується питання щодо затримання винних осіб.

За ходом розслідування прокуратурою області здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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