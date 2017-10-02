Київська поліція розслідує поножовщину між рідними братами

Вранці до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Ялтинській поранено ножем двох чоловіків.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі. Родичів із ножовими пораненнями відразу госпіталізували.

Правоохоронці встановили: між рідними братами, які проживали разом, виник словесний конфлікт. У результаті обидва родича схопили ножі та почали битися. Із пораненнями грудної клітини потерпілі доставлені до медичного закладу.

Зі слів сусідів, брати постійно сварились і їм дошкуляли своїм криками.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві