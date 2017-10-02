Київська поліція розслідує поножовщину між рідними братами

Київська поліція розслідує поножовщину між рідними братами

10:42 02.10.2017
Київська поліція розслідує поножовщину між рідними братами

Вранці до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Ялтинській поранено ножем двох чоловіків.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі. Родичів із ножовими пораненнями відразу госпіталізували.

Правоохоронці встановили: між рідними братами, які проживали разом, виник словесний конфлікт. У результаті обидва родича схопили ножі та почали битися. Із пораненнями грудної клітини потерпілі доставлені до медичного закладу.

Зі слів сусідів, брати постійно сварились і їм дошкуляли своїм криками.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.