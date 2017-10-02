На Запоріжжі поліція затримала нелюда за звіряче вбивство дитини

На Запоріжжі поліція затримала нелюда за звіряче вбивство дитини

11:00 02.10.2017
На Запоріжжі поліція затримала нелюда за звіряче вбивство дитини

Поліцейські затримали раніше незасудженого чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння вбив трирічну дівчинку. Відкрито кримінальне провадження.

Родина – 27-річна жінка зі співмешканцем та трьома дітьми – 2011, 2012 та 2014 років народження орендували кімнату в будинку в місті Молочанськ Токмацького району у 38-річного чоловіка.

01 жовтня близько 23 години між господарем будинку та родиною виник конфлікт. Чоловік став виганяти квартирантів. Подружжя вийшло з будинку, залишивши на деякий час дітей. Повернувшись, вони побачили двох дітей, які плакали та 3-річну доньку без ознак життя.

Співробітники Токмацького відділення поліції, які виїхали на місце події встановили обставини трагедії. Лиходій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс удар в область голови дитині табуретом. Всі обставини та причини злочину встановлюються.

Раніше незасудженого підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.