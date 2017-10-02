На Львівщині під час ДТП трагічно загинув водій мотоцикла

На Львівщині під час ДТП трагічно загинув водій мотоцикла

11:20 02.10.2017
На Львівщині під час ДТП трагічно загинув водій мотоцикла

Попередньо встановлено, що 46-річний житель Радехівського району, керуючи мотоциклом «Вайпер», не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген Т-4».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Червоноград – Львів у Сокальському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоцикла «Вайпер», 46-річний житель Радехівського району, не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген Т-4» під керуванням 30-річного жителя Сокальського району.

Внаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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