У Кривому Розі чоловік вчинив стрілянину у кафе та поранив кількох людей

Подія сталася на території Тернівського району м. Кривий Ріг. У результаті стрілянини поранення отримали двоє осіб.

На місце події направилася слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що цього вечора зловмисник знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. У нього виник конфлікт з іншими відвідувачами кафе. Як наслідок, чоловік витягнув з кишені штанів сигнально-стартовий пістолет «Сталкер» та здійснив в бік громадян декілька пострілів.

В результаті стрілянини двоє чоловіків з травматичними пораненнями тіла опинилися у міській лікарні.

Стрільцем виявився 30-річний непрацюючий мешканець Софіївського району. Його вина підтверджується особистим зізнанням, показами свідків та вилученим знаряддям злочину. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У його діях вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області