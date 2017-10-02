На Львівщині поліція розшукала автомобіль, який тяжко травмував жінку

Зараз проводяться слідчі дії, поліцейські встановлюють особу водія, котрий керував автомобілем та втік з місця події.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:10 по вулиці Наварійській у селищі Солонка. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, здійснив наїзд на жінку-пішохода, 55-річну місцеву мешканку, котра йшла узбіччям проїзної частини. Водій з місця події втік. Лікарі поставили постраждалій діагноз «забійні садна грудної клітини, закритий перелом гомілки та головки променевої кістки».

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вже встановлено, що наїзд було здійснено автомобілем «Тойота», ми його вже розшукали і вилучаємо. Призначено ряд експертиз, зараз ми встановлюємо особу водія, котрий скоїв наїзд на жінку», - розповів начальник Пустомитівського відділення поліції підполковник поліції Роман Білик.

Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області